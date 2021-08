Saint-Paul-lès-Durance Église Saint-Pierre-et-Paul Bouches-du-Rhône, Saint-Paul-lès-Durance Visite guidée de l’église Église Saint-Pierre-et-Paul Saint-Paul-lès-Durance Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

L’église de Saint Paul abrite un certain nombre d’œuvres d’art, classées aux Monuments Historiques, qui viennent d’être restaurées (retables baroques et sculptures XVe siècle). Venez les découvrir et apprendre quelques astuces pour lire un tableau. Mais le patrimoine de St Paul est aussi naturel, vous pourrez ainsi vous laisser surprendre par la cascade et les grottes à proximité. À noter : les journées du patrimoine à Saint-Paul-lez-Durance se poursuivent lors d’autres événements du 10 au 26 septembre.

Entrée libre, consignes sanitaires en vigueur appliquées.

L'église de Saint Paul abrite des œuvres d'art, classées aux Monuments Historiques, qui viennent d'être restaurées. Venez les découvrir lors de visites guidées.

