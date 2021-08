Husseren-les-Châteaux Église Saint-Pancrace Haut-Rhin, Husseren-les-Châteaux Visite guidée de l’église Église Saint-Pancrace Husseren-les-Châteaux Catégories d’évènement: Haut-Rhin

Église Saint-Pancrace, le dimanche 19 septembre à 10:00 Gratuit. Les visites sont assurées en fonction de l’arrivée des visiteurs.

Découverte guidée de l’église avec présentation de saint Pancrace et les particularités de la statue présente dans notre église, ainsi que d’un jeu de découverte de l’église pour les enfants. Église Saint-Pancrace 6 rue de l’Église, 68420 Husseren-les-Châteaux Husseren-les-Châteaux Haut-Rhin

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-19T10:00:00 2021-09-19T18:00:00

