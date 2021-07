Andrésy Église Saint-Germain-de-Paris Andrésy, Yvelines Visite guidée de l’Eglise Église Saint-Germain-de-Paris Andrésy Catégories d’évènement: Andrésy

Église Saint-Germain-de-Paris, le samedi 18 septembre à 11:30

Le club Historique vous propose une visite guidée de l’Eglise Saint Germain de Paris, classée Monument historique le 25 avril 1949. Vous découvrirez cette église catholique de type gothique, ses modifications et ses atouts jusqu’à aujourd’hui.

entrée libre

Église Saint-Germain-de-Paris 10 boulevard Noël-Marc 78570 Andrésy

2021-09-18T11:30:00 2021-09-18T12:30:00

