Le Vicel rue de l'église 50760 LE VICEL Le Vicel, Manche Visite guidée de l’église du Vicel rue de l’église 50760 LE VICEL Le Vicel Catégories d’évènement: Le Vicel

Manche

Visite guidée de l’église du Vicel rue de l’église 50760 LE VICEL, 18 septembre 2021-18 septembre 2021, Le Vicel. Visite guidée de l’église du Vicel

rue de l’église 50760 LE VICEL, le samedi 18 septembre à 16:00 Dons au profit de l’ASPAVIC, association pour la sauvegarde du patrimoine du Vicel. rue de l’église 50760 LE VICEL rue de l’Eglise 50760 le vicel Le Vicel Manche

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T16:00:00 2021-09-18T18:00:00

Détails Catégories d’évènement: Le Vicel, Manche Étiquettes évènement : Autres Lieu rue de l'église 50760 LE VICEL Adresse rue de l'Eglise 50760 le vicel Ville Le Vicel lieuville rue de l'église 50760 LE VICEL Le Vicel