Découverte de l'église romane de l'ancien prieuré de Perrecy, son histoire, son architecture et son décor sculpté étonnant. Une des lus belles églises romanes de la région.

Sur réservation. https://www.billetweb.fr/visite-guidee-de-leglise-du-prieure-de-perrecy-les-forges Découverte de l’église romane de l’ancien prieuré de Perrecy, son histoire, son architecture et son décor sculpté étonnant. Une des lus belles églises romanes de la région.

