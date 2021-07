Island Église d'Island Island, Yonne Visite guidée de l’église d’Island Église d’Island Island Catégories d’évènement: Island

Yonne

Visite guidée de l’église d’Island Église d’Island, 18 septembre 2021, Island. Visite guidée de l’église d’Island

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Église d’Island

**Église et château d’Island** Ouvertures et visites guidées exceptionnelles, avec ouverture de la souscription pour le sauvetage des six tableaux de l’église, classés Monuments Historiques et en très mauvais état. _La visite de l’église est guidée par l’Association Vivre Island._

Gratuité, mais souscription bienvenue pour le sauvetage des tableaux

Ouverture et visites guidées exceptionnelles de l’église d’Island. Église d’Island 14 rue de l’Église 89200 Island Island Yonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T14:00:00 2021-09-18T18:00:00;2021-09-19T14:00:00 2021-09-19T18:00:00

Détails Catégories d’évènement: Island, Yonne Autres Lieu Église d'Island Adresse 14 rue de l'Église 89200 Island Ville Island lieuville Église d'Island Island