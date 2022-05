Visite guidée de l’église d’Escurès

Visite guidée de l'église d'Escurès, 7 août 2022

2022-08-07 10:30:00 – 2022-08-07 EUR 0 0 Visite guidée de l'église romane du XIIe, fortifiée au XVIe s. avec un magnifique retable, des décors intérieurs classés, un chrisme, une porte « murée », des vestiges de fortification… dernière mise à jour : 2022-05-05

