Saint-Didier-sous-Riverie

le samedi 18 septembre à Église de St-Didier-sous-Riverie, Chabanière

Visite guidée de l’église par un paroissien passionné d’histoire : découvrez tous les secrets de cet édifice aux deux clochers !

Visite guidée (sans inscription préalable).

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T09:30:00 2021-09-18T11:30:00;2021-09-18T15:00:00 2021-09-18T17:00:00

