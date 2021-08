Soucieu-en-Jarrest Église de Soucieu en Jarrest Rhône, Soucieu-en-Jarrest Visite guidée de l’église de Soucieu et de ses richesses Église de Soucieu en Jarrest Soucieu-en-Jarrest Catégories d’évènement: Rhône

À l’occasion des journées du patrimoine des objets inscrits à l’inventaire sont présentés dans l’église : – une **croix reliquaire** du XIXe siècle – un **autel portatif** de la Seconde Guerre mondiale – des personnages de la crèche sculptés par Ferdinand Parpin Présentation de l’église de Soucieu : ses boiseries du XVIIIe et les objets classés. Église de Soucieu en Jarrest 69510 soucieu en jarrest Soucieu-en-Jarrest Rhône

2021-09-18T15:00:00 2021-09-18T18:00:00;2021-09-19T15:00:00 2021-09-19T18:00:00

