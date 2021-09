Saint-Benoît Église de Sainte-Anne Saint-Benoît Visite guidée de l’église de Sainte-Anne Église de Sainte-Anne Saint-Benoît Catégorie d’évènement: Saint-Benoît

le samedi 18 septembre à Église de Sainte-Anne Sur inscription

L’église de Sainte-Anne est classée monument historique depuis 1982. Véritable chef d’œuvre architectural, son style baroque avec ses moulures et ses gargouilles en ciment la rend singulière. Église de Sainte-Anne 97437 Sainte-Anne Saint-Benoît

2021-09-18T13:00:00 2021-09-18T13:40:00;2021-09-18T14:00:00 2021-09-18T14:40:00;2021-09-18T15:00:00 2021-09-18T15:40:00

