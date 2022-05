Visite guidée de l’église de Saint-Laurent-la-Roche

Visite guidée de l’église de Saint-Laurent-la-Roche, 5 juillet 2022, . Visite guidée de l’église de Saint-Laurent-la-Roche

2022-07-05 – 2022-07-05 Tous les mardis de juillet et août, de 14h à 18h: Visites guidées de l’église de Saint-laurent-la-Roche. Des bénévoles passionnés se proposent de faire découvrir aux visiteurs cette église et son histoire. Des guides de visite sont disponibles pour les visiteurs étrangers en anglais, espagnol, flamand et allemand. Gratuit. Tous les mardis de juillet et août, de 14h à 18h: Visites guidées de l’église de Saint-laurent-la-Roche. Des bénévoles passionnés se proposent de faire découvrir aux visiteurs cette église et son histoire. Des guides de visite sont disponibles pour les visiteurs étrangers en anglais, espagnol, flamand et allemand. Gratuit. dernière mise à jour : 2022-05-05 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville