Cette église classée est située sur les premiers contreforts du Jura. Elle fait face au site du belvédère de la Madone, emplacement de l’ancien château démantelé par Louis XIV. Les bénévoles de l’Amive, association de mise en valeur de l’église, se mobilisent pour vous faire partager leur passion lors de cette visite guidée, samedi 18 et dimanche 19 septembre, de 14h à 18h. Cette église fait l’objet d’un projet de restauration et d’une souscription à la Fondation du Patrimoine. Ne partez pas sans faire un tour au belvédère de la Madone, vous y admirerez une vue de plus de 80 km dominant la Bresse. Visite guidée de l’église du XIV-XVème : peinture murale début XVIème, statuaire, vitraux … Église de Saint-Laurent-la-Roche Chemin de l’église, Saint-Laurent-la-Roche, 39570 La Chailleuse La Chailleuse Saint-Laurent-la-Roche Jura

