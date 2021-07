Visite guidée de l’église de Pleurtuit et de ses magnifiques chapiteaux historiés Eglise Saint-Pierre / Pleurtuit, 18 septembre 2021-18 septembre 2021, Pleurtuit.

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Eglise Saint-Pierre / Pleurtuit

_**Visite libre ou accompagnée**_ avec support vidéo de l’importante église construite en 1873/1874 dans le style néogothique sur les plans de l’architecte Arthur Regnault. Certains éléments provenant de l’ancienne église romane d’un grand intérêt y ont été replacés: fenêtres, débris de corniche, arcades, bénitier sculpté, magnifique cuve baptismale du XIIe siècle mais surtout de remarquables chapiteaux historiés, rares en Bretagne. Ils sont au nombre de seize et ont été exécutés en quatre périodes différentes. Les plus anciens datent probablement du XIe siècle, mais les plus beaux sont du XIIe siècle, remarquablement façonnés, les corbeilles ont une ornementation savante et variée. Ils se répartissent en corbeilles simples placées aux angles, et en corbeilles doubles. Ces dernières sont taillées en un seul bloc, avec l’axe médian fortement creusé dans la partie inférieure, ainsi que l’astragale torique, ce qui donne l’illusion de deux chapiteaux. **_Deux conférences sont progammées les samedi et dimanche, à 15h et 17h._** Elles apporteront un éclairage complémentaire historique sur l’ancienne et la nouvelle église. Alfred Ramé (1826-1886) visita l’église de Pleurtuit le 16 septembre 1861. Il s’agissait donc de l’ancien édifice avant sa destruction. Il fit cinq planches sur lesquelles figurent des croquis et des annotations. Elles sont très inéressantes pour les informations qu’elles donnent, notamment sur la qualité architecturale de cet ancien édifice roman. « Les parties du XIIe permettent seules de rétablir l’ancien chœur de St-Sauveur de Dinan, même style, mêmes ouvriers, mêmes chapiteaux ». Ces dessins et annotations de Ramé prouvent aussi que ces pièces replacées proviennent bien de l’ancienne église.

Eglise Saint-Pierre / Pleurtuit Place du général de Gaulle, 35730, Pleurtuit Pleurtuit Ille-et-Vilaine



2021-09-18T14:30:00 2021-09-18T19:00:00;2021-09-19T14:30:00 2021-09-19T19:00:00