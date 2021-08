Visite guidée de l’église de Larodde Église de la Translation de Saint Martin, 19 septembre 2021, Larodde.

L’association Larodde événementiel : art de vivre et ethnologie d’Artense a passé plusieurs mois à consulter les archives familiales, départementales et diocésaines, afin de retracer l’évolution de l’église de la Translation de Saint Martin à Larodde. Suite aux observations des visiteurs à l’exposition Larodde : rites et transitions entre religion et croyance, l’association vous propose une visite guidée du lieu dans le but de pouvoir observer et découvrir sur place toutes ces informations collectées afin de comprendre et découvrir l’histoire et l’évolution de ce lieu.

participation libre sur place

