La pièce maîtresse de cette église construite au XVème siècle est le tombeau de Raoul de Lannoyet de sa femme Jeanne de Poix qui sont tous deux en marbre de Carrare richements sculptés. L’église est riche de multiples courants artistiques avec la nef du Moyen Age, les gisants de la Renaissance, sans oublier le gothique flamboyant du cœur. Magnifique éventail architectural, cette église est un observatoire exceptionnel du passage de la fin du Moyen Age aux débuts de la Renaissance. « Dès l’entrée le choeur surprend par son harmonie. Ses voûtes finement ciselées et ses fenêtres rattachent l’édifice au gothique flamboyant. Ce choeur a été construit par Jeanne de Poix, après la mort de son mari, Raoul de Lannoy. » (ouvrage de Mr Pierre Michelin: Folleville) Visites guidées de l’Église de Folleville proposées par les bénévoles de l’Association Folleville une Église Une Histoire.

Venez découvrir l’église St Jacques le Majeur et St Jean Baptiste de Folleville classée au patrimoine mondial de l’UNESCO au titre des chemins de St Jacques de Compostelle. Église de Folleville 3 rue Saint Vincent 80250 Folleville Folleville Somme

