Lors des travaux réalisés en 2019, plusieurs décors peints ont été dégagés, dont une scène exceptionnelle, représentant « Saint Georges terrassant le dragon », dans un bon état de conservation, portant à trois le nombre de dragons peints dans l'église. Cette scène est actuellement la plus remarquable représentation de Saint Georges de cette époque connue en Poitou. D'autres peintures ont été mises au jour dans le cadre de ces travaux, représentant notamment Sainte Catherine d'Alexandrie, reconnaissable grâce à la roue de son martyre, et Saint Christophe, très lacunaire, mais identifiable par la présence de l'ermite tenant la lanterne, souvent présent dans les représentations de « Saint Christophe portant l'Enfant Jésus ».

