Visite guidée de l’église abbatiale Saint-Etienne de Vaux Église Saint-Étienne Vaux-sur-Mer, mercredi 14 août 2024.

Vestige d’une abbaye bénédictine fondée en 1075 et ruinée par la guerre de Cent Ans et les guerres de Religion, l’église Saint-Etienne de Vaux-sur-Mer réserve de nombreuses histoires et secrets.

3 3 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-08-14 10:00:00

fin : 2024-08-14 11:15:00

Église Saint-Étienne Rue de l’Église

Vaux-sur-Mer 17640 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine com@vaux-atlantique.com

