Entremont Église d'Entremont Entremont, Haute-Savoie Visite guidée de l’église abbatiale d’Entremont Église d’Entremont Entremont Catégories d’évènement: Entremont

Haute-Savoie

Visite guidée de l’église abbatiale d’Entremont Église d’Entremont, 18 septembre 2021, Entremont. Visite guidée de l’église abbatiale d’Entremont

Église d’Entremont, le samedi 18 septembre à 10:30

Érigée au XIII ème et situé à côté d’une abbaye de la même époque, admirer sa façade recouverte d’une fresque et laissez vous conter son histoire par une guide. Profitez des Journées européennes du Patrimoine pour (re)découvrir cette pépite patrimoniale. Église d’Entremont 74130 Entremont Entremont Haute-Savoie

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T10:30:00 2021-09-18T12:00:00

Détails Catégories d’évènement: Entremont, Haute-Savoie Autres Lieu Église d'Entremont Adresse 74130 Entremont Ville Entremont lieuville Église d'Entremont Entremont