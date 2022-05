Visite guidée de l’église abbatiale de Walbourg

Visite guidée de l’église abbatiale de Walbourg, 29 juin 2022, . Visite guidée de l’église abbatiale de Walbourg

2022-06-29 10:00:00 – 2022-06-29 11:00:00 Il n’est pas rare que les visiteurs de l’abbatiale de Walbourg disent avant de partir qu’ils ne soupçonnaient qu’elle contenait autant de richesses. A l’écart du village, moins connue que d’autres édifices, cette abbatiale romano-gothique attire aussi bien pour ces styles architecturaux : roman, gothique et baroque, que des visiteurs sur les traces des Hohenstaufen (Frédéric Le Borgne, le père de Barberousse est enterré ici). À l’écart du village, moins connue que d’autres édifices, venez découvrir les richesses historiques et architecturales de cette abbatiale. Sur réservation. Il n’est pas rare que les visiteurs de l’abbatiale de Walbourg disent avant de partir qu’ils ne soupçonnaient qu’elle contenait autant de richesses. A l’écart du village, moins connue que d’autres édifices, cette abbatiale romano-gothique attire aussi bien pour ces styles architecturaux : roman, gothique et baroque, que des visiteurs sur les traces des Hohenstaufen (Frédéric Le Borgne, le père de Barberousse est enterré ici). dernière mise à jour : 2022-05-13 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville