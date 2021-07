Lodève La Distillerie Hérault, Lodève Visite guidée « De l’effilocherie à la Distillerie, découvrir un tiers-lieu et son histoire » La Distillerie Lodève Catégories d’évènement: Hérault

La Distillerie, le samedi 18 septembre à 10:00

**L’ancienne distillerie de Lodève réinvestie en tiers-lieu vous ouvre ses portes ! Découvrez cet ancien lieu d’activité et d’habitation, son histoire et son réemploi contemporain.** _Visites guidées des lieux à 10h30 et à 14h30 et exposition à découvrir. Repas à la cantine associative proposé sur place (réservation conseillée)._

Visite gratuite, repas à la cantine associative à 10€. Réservation conseillée pour le repas

Découvrez l’ancienne distillerie de Lodève et son réemploi contemporain… La Distillerie 10 Rue de la Sous-préfecture, 34700, Lodève Lodève Hérault

