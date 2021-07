Aubergenville Église Sainte-Thérèse Elisabethville,78410 Aubergenville Aubergenville, Yvelines Visite guidée de l’Édifice culturel Sainte-Thérèse Église Sainte-Thérèse Elisabethville,78410 Aubergenville Aubergenville Catégories d’évènement: Aubergenville

Yvelines

Visite guidée de l’Édifice culturel Sainte-Thérèse Église Sainte-Thérèse Elisabethville,78410 Aubergenville, 18 septembre 2021, Aubergenville. Visite guidée de l’Édifice culturel Sainte-Thérèse

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Église Sainte-Thérèse Elisabethville, 78410 Aubergenville

Découvrez le samedi 18 et dimanche 19 septembre prochain, l’église Sainte-Thèrèse située à Aubergenville. L’édifice dresse sa silhouette élancée dans le quartier d’Elisabethville. Construit par l’architecte Paul Tournon en 1927 entièrement en béton avec une façade sculptée dans le ciment en prise directe selon un procédé innovant. L’édifice est le témoin du savoir-faire et de la sensibilité artistique du renouveau architectural des années art-déco. Une église vouée à l’amitié franco-belge née pendant la première guerre mondiale. L’occasion de découvrir le travail artistique des sculpteurs, maître verrier, maître ferronnier et peintres décorateurs qui ont oeuvré et donnée une âme à cet édifice. L’église Sainte-Thérèse-de-l’Enfant-Jésus, à Aubergenville, est l’une des toutes premières églises intégralement bâties et sculptées en béton armé. Elle est l’œuvre de l’architecte Paul Tournon. Église Sainte-Thérèse Elisabethville,78410 Aubergenville Place Louvain 78410 Aubergenville Aubergenville Yvelines

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T10:00:00 2021-09-18T17:30:00;2021-09-19T10:00:00 2021-09-19T17:30:00

Détails Catégories d’évènement: Aubergenville, Yvelines Autres Lieu Église Sainte-Thérèse Elisabethville,78410 Aubergenville Adresse Place Louvain 78410 Aubergenville Ville Aubergenville lieuville Église Sainte-Thérèse Elisabethville,78410 Aubergenville Aubergenville