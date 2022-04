Visite guidée de l’Écomusée de la Crau, 12 avril 2022, .

Visite guidée de l’Écomusée de la Crau

2022-04-12 15:00:00 – 2022-04-12 16:00:00

L’Écomusée de la Crau met en lumière un territoire insolite et peu connu. Vitrine et point de départ de la Réserve naturelle nationale des Coussouls de Crau, l’objectif de cet établissement est de sensibiliser le public à la protection de la plaine de la Crau : espace naturel combinant des paysages contrastés entre plaine jalonnée de galets et bocage verdoyant, des activités agro-pastorales à fort enjeu environnemental et une nature hors du commun héritée des steppes africaines.

Rendez-vous pour une visite guidée à la découverte de ce paysage unique au monde !

Rejoignez nous pour une visité guidée de l’Écomusée de la Crau.

dernière mise à jour : 2022-03-09 par