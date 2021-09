Saint-Jean-d'Arvey Ecole Paul Barruel Saint-Jean-d'Arvey, Savoie Visite guidée de l’école Paul Barruel Ecole Paul Barruel Saint-Jean-d'Arvey Catégories d’évènement: Saint-Jean-d'Arvey

Venez (re)-découvrir l’école construite en 1860 avant travaux de rénovation-extension !! Visite guidée et histoire de l’école vous seront racontées!!

Visite sur inscription.

Redécouvrez le patrimoine Sangerain du 19e siècle, avec l’école et sa particularité architecturale : un bâtiment en forme de croix ! Ecole Paul Barruel 2461 route des Bauges 73230 Saint Jean d’Arvey Saint-Jean-d’Arvey Savoie

2021-09-19T09:30:00 2021-09-19T10:30:00;2021-09-19T11:00:00 2021-09-19T12:00:00

