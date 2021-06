Visite guidée de l’école La Mache et notamment des bâtiments construits en 1934-36 par Georges Curtelin. Ecole la Mache, 18 septembre 2021-18 septembre 2021, Lyon.

Visite guidée de l’école La Mache et notamment des bâtiments construits en 1934-36 par Georges Curtelin.

Ecole la Mache, le samedi 18 septembre à 08:00

Visite guidée d’une durée de 1 heure de l’ECOLE LA MACHE par des élèves de l’établissement suivant une formation en option facultative HISTOIRE DES ARTS. Des cartes postales éditées en 1936 au moment de l’inauguration de l’école ont été imprimées en grand format et installées de façon pérène dans l’établissement sur les lieux qu’elles montrent. Ainsi la visite permettra un aller retour permanent entre la construction d’origine et sa réalité aujourd’hui. Ce parcours photographique montre notamment l’ambition architecturale et pédagogique des concepteurs, l’abbé La Mache et l’architecte Georges CURTELIN. Le parcours débutera sur le boulevard Jean XXIII et permettra aux visiteurs d’admirer la façade principale de l’ecole qui reste identique à ce qu’elle était en 1936. Le parcours enmènera ensuite les visteurs dans locaux de l’école avec de multiples étapes, du hall de l’école au réfectoire, aux salles de classe, à la chapelle remarquable et dans les nouveaux ateliers. Les éléments caractéristiques de l’architecture des années 30 sont encore très présents et nombreux dans les bâtiments . Ils seront commentés et mis en regard avec des bâtiments emblématiques des années 30, et notamment , bien évidemment, des sites voisins et historiques construits de l’hôpital Edouard Herriot et du quartier des Etats-Unis construits par Tony Garnier, dont Georges Curtelin fut un élève.

Entrée libre sur inscription

L’école d’apprentissage supérieur est fondée en 1920 par l’Abbé La Mache. L’architecte Georges CURTELIN construit en 1936 de nouveaux bâtiments très représentatifs de l’architecture moderne-art déco

Ecole la Mache 75 boulevard Jean XXIII 69008 Lyon Lyon Lyon 8e Arrondissement Métropole de Lyon



2021-09-18T08:00:00 2021-09-18T17:00:00