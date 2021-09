Roubaix École du Ballet du Nord Nord, Roubaix Visite guidée de l’Ecole du Ballet du Nord École du Ballet du Nord Roubaix Catégories d’évènement: Nord

À l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine, l’équipe de l’École du Ballet du Nord propose une visite guidée des locaux de l’École (costumerie, studios) et un historique des lieux, qui étaient dédiés à la production textile, avant sa réhabilitation pour devenir un lieu de culture et d’enseignement.

Gratuit sur réservation obligatoire

L’Ecole du Ballet du Nord ouvre ses portes à l’occasion des JEP 2021 École du Ballet du Nord 139 Rue des Arts, ROUBAIX Roubaix Ouest Nord

