Écocentre d’Alôsnys, le samedi 18 septembre à 10:00

Découvrez toutes les astuces d’un jardin en permaculture ainsi que des plantes anciennes et rares. Dégustation les produits faits sur place avec la production du jardin.

7€ | Sur réservation uniquement

Écocentre d'Alôsnys 3 route de la Vernusse, 71400 Curgy

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T10:00:00 2021-09-18T18:00:00

