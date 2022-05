Visite guidée de l’Eco-hameau et du Trèfle rouge Ungersheim, 20 juillet 2022, Ungersheim.

Visite guidée de l’Eco-hameau et du Trèfle rouge Ungersheim

2022-07-20 – 2022-07-20

Ungersheim Haut-Rhin Ungersheim

EUR Découvrez la transition écologique commencée par le village d’Ungersheim, situé à quelques minutes de Mulhouse. Sa démarche de village en transition écologique lui a valu en reconnaissance au niveau national, avec entre autres, le documentaire de Marie-Monique Robin Qu’est ce qu’on attend ? . Ungersheim montre que l’action est possible et se veut un laboratoire de la transition, en changeant de modèle énergétique mais aussi alimentaire et social. nCette visite guidée vous permettra de découvrir les réalisations de ce projet exemplaire, avec l’Eco-hameau zéro carbone, le pôle éducatif, sportif et socio-culturel en autonomie énergétique, la ferme maraîchère éducative et ses ateliers de transformation dédiés à la souveraineté alimentaire. Les déplacements entre les différents lieux se feront en calèche tractée par deux chevaux comtois et en mini-bus électrique.

Découvrez la transition écologique commencée par le village d’Ungersheim, situé à quelques minutes de Mulhouse. Sa démarche de village en transition écologique lui a valu en reconnaissance au niveau national, avec entre autres, le documentaire de Marie-Monique Robin Qu’est ce qu’on attend ? . Ungersheim montre que l’action est possible et se veut un laboratoire de la transition, en changeant de modèle énergétique mais aussi alimentaire et social. nCette visite guidée vous permettra de découvrir les réalisations de ce projet exemplaire, avec l’Eco-hameau zéro carbone, le pôle éducatif, sportif et socio-culturel en autonomie énergétique, la ferme maraîchère éducative et ses ateliers de transformation dédiés à la souveraineté alimentaire. Les déplacements entre les différents lieux se feront en calèche tractée par deux chevaux comtois et en mini-bus électrique.

Ungersheim

dernière mise à jour : 2022-05-12 par