Visite guidée de l’Ecclesia Ecclesia,cité patrimoine, 14 mai 2022, Luxeuil-les-Bains.

Visite guidée de l’Ecclesia

le samedi 14 mai à Ecclesia, cité patrimoine

Poussez les portes de l’Ecclesia et explorez le site archéologique Saint-Martin à travers ses 2000 ans d’histoire : du quartier gallo-romain à l’église Saint-Martin, en passant par la nécropole et la basilique paléochrétienne, découvrez l’un des sites funéraires mérovingiens les plus importants d’Europe ! • Entrée : 4€ (dont 3€ reversés à la Fondation du patrimoine) ● Horaires : 18h, 19h, 20h, 21h ● Durée : 45 min

Entrée : 4€ (dont 3€ reversés à la Fondation du patrimoine). Sur inscription au 03 84 40 06 41 et sur place dans la limite des places disponibles.

Poussez les portes de l’Ecclesia et explorez le site archéologique Saint-Martin à travers ses 2000 ans d’histoire : découvrez l’un des sites funéraires mérovingiens les plus importants d’Europe !

Ecclesia,cité patrimoine 30 rue Victor Genoux – 70300 Luxeuil-les-Bains Luxeuil-les-Bains Haute-Saône



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-05-14T18:00:00 2022-05-14T18:45:00;2022-05-14T19:00:00 2022-05-14T19:45:00;2022-05-14T20:00:00 2022-05-14T20:45:00;2022-05-14T21:00:00 2022-05-14T21:45:00