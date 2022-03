Visite guidée de l’atelier et énigmes autour des cloches et carillons Villedieu-les-Poêles-Rouffigny Villedieu-les-Poêles-Rouffigny Catégories d’évènement: Manche

Villedieu-les-Poêles-Rouffigny Manche La Fonderie de cloches Cornille Havard est l’héritière d’une longue tradition de fondeurs de cloches installés à Villedieu depuis le Moyen-Age.

Dans l’atelier construit en 1865 une centaine de cloches monumentales voient le jour chaque année perpétuant ainsi le savoir-faire et les méthodes des compagnons d’autrefois.

Découvrez des savoir-faire rares où traditions ancestrales se marient avec technologies de pointe. Reconnue pour son excellence, Cornille Havard a réalisé les nouvelles cloches de Notre-Dame de Paris, mais aussi celles de la cathédrale de Saint Malo.

