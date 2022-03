Visite guidée de l’Atelier du Cuivre Villedieu-les-Poêles-Rouffigny, 2 avril 2022, Villedieu-les-Poêles-Rouffigny.

Visites guidées de l’atelier d’une durée de 45 minutes en Français ou Anglais sur différents créneaux précis, limitées à une jauge de 50 personnes.

La visite démarre par un film pédagogique de 15 minutes puis ils entament une découverte sur des machines d’époques des différents postes sur lesquels travaillent les artisans selon un savoir-faire ancestral : repoussage, étamage, martelage. La guide explique les techniques et les visiteurs peuvent échanger avec les artisans. Les visiteurs découvriront les méthodes artisanales de fabrication de pièces culinaires en cuivre mais aussi de pièces d’art sur-mesure en divers autres métaux. Ils terminent par un passage dans la boutique pour y découvrir l’aboutissement des créations.

Les visites guidées se font le matin à 10h15 et 11h00 et l’après-midi à 14h00 et 16h00. La boutique est ouverte au public de 9h à 12h00 et de 13h30 à 17h30.

contact@atelierducuivre.fr +33 2 33 51 31 85 https://atelierducuivre-shop.com/fr/

