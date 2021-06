Arcueil Atelier Lorenzi Arcueil, Val-de-Marne Visite guidée de l’atelier de moulage Lorenzi Atelier Lorenzi Arcueil Catégories d’évènement: Arcueil

Val-de-Marne

Visite guidée de l’atelier de moulage Lorenzi Atelier Lorenzi, 18 septembre 2021-18 septembre 2021, Arcueil. Visite guidée de l’atelier de moulage Lorenzi

le samedi 18 septembre à Atelier Lorenzi

Visite de l’atelier de fabrication ouvert en 1942 par la famille Lorenzi, qui installa sa première boutique-atelier de moulage statuaire à Paris rue Racine. Rodin, Rainer, Maria Rilke, Klein, Dali et bien d’autres ont eu recours à son savoir-faire.

visites commentées sur réservation par petits groupes de 10 personnes

Atelier LORENZI, mouleur d’art depuis 1871 Atelier Lorenzi 60 avenue Laplace 9410 Arcueil Arcueil Val-de-Marne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T10:00:00 2021-09-18T13:00:00;2021-09-18T14:00:00 2021-09-18T17:00:00

Détails Catégories d’évènement: Arcueil, Val-de-Marne Étiquettes évènement : Autres Lieu Atelier Lorenzi Adresse 60 avenue Laplace 9410 Arcueil Ville Arcueil lieuville Atelier Lorenzi Arcueil