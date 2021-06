Visite guidée de l’atelier Barillet Atelier de Louis Barillet, 18 septembre 2021-18 septembre 2021, Paris.

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Atelier de Louis Barillet

**Visite commentée de l’ancien atelier du verrier Louis Barillet construit par l’architecte Robert Mallet-Stevens.** Le bâtiment du 15 square de Vergennes a été construit en 1932, pour servir d’atelier et d’habitation au maître verrier et mosaïste Louis Barillet, un proche de l’architecte Robert Mallet-Stevens. Bâtiment méconnu, l’atelier Barillet est pourtant une construction exceptionnelle, annonçant l’art total revendiqué par Mallet-Stevens, qui créa non seulement de grandes réalisations architecturales (Villa Cavrois près de Lille, Villa Noailles près de Toulon, rue Mallet-Stevens à Paris), mais aussi des séries de mobiliers et d’objets, avec une attention nouvelle pour la lumière et la fonctionnalité des lieux. Il accueille aujourd’hui l’association Matrice qui forme et fait collaborer des étudiants, des entrepreneurs, des chercheurs, des grandes et petites entreprises et des institutions publiques. **La visite guidée prévoit un parcours** qui commence dès l’extérieur au pied de la façade remarquable par la présence de vitraux monumentaux. Elle se poursuit au rez-de-chaussée par l’inclusion dans l’univers numérique de Matrice, puis par les étages où les visiteurs pourront admirer les vitraux et les mosaïques. A la fin de la visite, les personnes de l’association Matrice présenteront leurs activités et vendront quelques objets souvenirs de leur expérience. **Le bâtiment** La visite commence dehors devant la façade du bâtiment. Le lieu se présente d’emblée comme un lieu consacré à la création, avec son grand vitrail vertical tourné vers l’extérieur du bâtiment, faisant office d’enseigne, pour décrire les activités de Barillet et de ses associés. **Vitrail principal** Ce grand vitrail est la signature du bâtiment et mobilise tout le savoir-faire technique de Louis Barillet. Ici, il utilise une grande variété de verres texturés, qui donnent un aspect graphique à la composition d’ensemble et apportent une sensation de rythme. Au niveau supérieur, un souffleur de verre est au travail sous une voûte en arcs brisés, référence au savoir-faire de Barillet. On lit le mot « Chartres », qui fait référence à la Cathédrale (bâtie pendant la première moitié du 13e siècle), et à une ville qui est considérée comme un lieu de référence pour les arts du verre. En dessous, le mot « Ravenne » nous met sur la piste d’une des oeuvres les plus marquantes du Moyen-Age : les mosaïques byzantines situées dans la Basilique Saint-Vital, à Ravenne (Italie). La partie la plus exceptionnelle de ces mosaïques représente le couple impérial, l’empereur Justinien et l’impératrice Théodora (VIème siècle), qui figure sur le vitrail. Au niveau inférieur, on lit « Athènes », référence à la déesse Athéna, représentée ici pour la référence à l’héritage de l’art occidental et de son origine grecque. **Suivez la visite dans les étages pour découvrir les vitraux d’époque et les sols en mosaïque.** **Découvrez au rez-de-chaussée l’univers numérique de l’association Matrice avec une oeuvre numérique et une présentation de l’association.** Matrice forme et fait collaborer des étudiants, des entrepreneurs, des chercheurs, des grandes et petites entreprises et des institutions publiques. Véritable réflexion autour du numérique dans notre vie quotidienne et notamment dans le milieu du travail. **Au 2e étage, aujourd’hui occupé par les startups de l’incubateur Matrice Cube,** les personnes qui font l’écosystème Matrice présenteront leurs activités et échangeront avec les visiteurs. Des stands marchands seront présents : un marché agricole et artisanal, une vente de vêtements et accessoires estampillés Matrice ainsi qu’un satnd de chaussettes fabriquées en France, Label Chaussette.

Entrée libre, visite commentée et guidée obligatoire par petits groupes

L’atelier Barillet par l’architecte Robert Mallet-Stevens

Atelier de Louis Barillet 15 square de Vergennes 75015 Paris Paris Paris 15e Arrondissement Paris



2021-09-18T10:00:00 2021-09-18T19:00:00;2021-09-19T10:00:00 2021-09-19T18:00:00