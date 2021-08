Grande-Synthe astv place françois mitterrand 59760 Grande-Synthe, Nord Visite Guidée de l’ASTV astv place françois mitterrand 59760 Grande-Synthe Catégories d’évènement: Grande-Synthe

Nord

Visite Guidée de l’ASTV astv place françois mitterrand 59760, 19 septembre 2021, Grande-Synthe. Visite Guidée de l’ASTV

le dimanche 19 septembre à astv place françois mitterrand 59760

Officiellement lancée le 10 janvier 1984, l’ASTV (Association Synthoise pour la Télévision Locale) est la première chaîne locale française. Visite guidée gratuite sur inscription au Syndicat d’Initiative au 03.28.27.84.10

Gratuit – Réservation Obligatoire

Visite guidée de l’ASTV astv place françois mitterrand 59760 59760 Grande-Synthe Grande-Synthe Nord

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-19T10:00:00 2021-09-19T11:00:00;2021-09-19T11:00:00 2021-09-19T12:00:00

Détails Catégories d’évènement: Grande-Synthe, Nord Autres Lieu astv place françois mitterrand 59760 Adresse 59760 Grande-Synthe Ville Grande-Synthe lieuville astv place françois mitterrand 59760 Grande-Synthe