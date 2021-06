Caen Palais Ducal - Artothèque,espaces d'art contemporain Caen, Calvados Visite guidée de l’Artothèque, du palais ducal et de l’exposition de Myriam Mechita Palais Ducal – Artothèque,espaces d’art contemporain Caen Catégories d’évènement: Caen

Calvados

Visite guidée de l’Artothèque, du palais ducal et de l’exposition de Myriam Mechita Palais Ducal – Artothèque,espaces d’art contemporain, 18 septembre 2021-18 septembre 2021, Caen. Visite guidée de l’Artothèque, du palais ducal et de l’exposition de Myriam Mechita

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Palais Ducal – Artothèque, espaces d’art contemporain

Née en 1986 à l’initiative de la ville de Caen, l’Artothèque figure parmi les premières artothèques en France. Depuis plus de 30 ans, elle a fondé son assise avec la volonté de se réinventer chaque jour. Depuis le 14 septembre 2013, elle est installée dans son nouveau site : le Palais Ducal. Construit au XIVe siècle, puis remanié au cours des siècles, notamment au XIXe, le Palais Ducal est une propriété de la ville de Caen, située face à l’entrée originelle de l’Abbaye aux Hommes, dont elle accueillait probablement les hôtes de marque. En grande partie inoccupé depuis plusieurs décennies, le bâtiment restauré par la ville de Caen, offre une superficie de 650 m2 à l’artothèque, Espaces d’art contemporain.

A partir de 8 ans.

Découverte de l’Artothèque, installée dans le Palais Ducal, construit au XIVe siècle et de l’exposition de Myriam Mechita. Palais Ducal – Artothèque,espaces d’art contemporain Impasse Duc Rollon, 14000 Caen Caen Calvados

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T14:30:00 2021-09-18T15:30:00;2021-09-18T17:30:00 2021-09-18T18:30:00;2021-09-19T14:30:00 2021-09-19T15:30:00;2021-09-19T17:30:00 2021-09-19T18:30:00

Détails Catégories d’évènement: Caen, Calvados Étiquettes évènement : Autres Lieu Palais Ducal - Artothèque,espaces d'art contemporain Adresse Impasse Duc Rollon, 14000 Caen Ville Caen lieuville Palais Ducal - Artothèque,espaces d'art contemporain Caen