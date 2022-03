Visite guidée : “De l’art de restaurer” – Journées européennes des Métiers d’Art Valence Valence Catégories d’évènement: Drôme

Visite guidée : “De l’art de restaurer” – Journées européennes des Métiers d’Art Valence, 3 avril 2022, Valence. Visite guidée : “De l’art de restaurer” – Journées européennes des Métiers d’Art Maison des têtes 57 Grande Rue Valence

2022-04-03 14:30:00 14:30:00 – 2022-04-03 Maison des têtes 57 Grande Rue

Valence Drôme Valence EUR Venez découvrir le premier étage de la Maison des Têtes sous la double expertise d’un guide conférencier et d’une restauratrice de peinture. La visite se terminera avec la découverte d’un atelier de restauration. artethistoire@valenceromansagglo.fr +33 4 75 79 20 86 https://www.valenceromansagglo.fr/fr/sports-culture-et-sorties/equipements-culturels/pays-d-art-et-d-histoire.html Maison des têtes 57 Grande Rue Valence

