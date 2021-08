Neuvic Arboretum du château de Neuvic d'Ussel Corrèze, Neuvic Visite guidée de l’arboretum, du verger et du jardin de curé Arboretum du château de Neuvic d’Ussel Neuvic Catégories d’évènement: Corrèze

Neuvic

Visite guidée de l’arboretum, du verger et du jardin de curé Arboretum du château de Neuvic d’Ussel, 19 septembre 2021, Neuvic. Visite guidée de l’arboretum, du verger et du jardin de curé

Arboretum du château de Neuvic d’Ussel, le dimanche 19 septembre à 14:30

### Visite guidée, par la propriétaire, de l’arboretum, du verger, du jardin de curé et de la chapelle avec ses vitraux contemporains. Tout au long de la promenade sur les allées tondues, découvrez, avec Béatrix d’Ussel, les particularités de ce parc de la première moitié du XIXe, ses points de vue, ses perspectives, ses fabriques, ses arbres majestueux, la chapelle et ses verrières en intailles inspirées du cristallier René Lalique, ainsi que le pavillon du billard.

Adultes : 4€. Enfants de 4 à 16 ans : 3€.

Visite guidée, par la propriétaire, de l’arboretum, du verger, du jardin de curé et de la chapelle avec ses vitraux contemporains. Arboretum du château de Neuvic d’Ussel 10, place de la Mairie 19160 Neuvic Neuvic Corrèze

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-19T14:30:00 2021-09-19T16:00:00

Détails Catégories d’évènement: Corrèze, Neuvic Autres Lieu Arboretum du château de Neuvic d'Ussel Adresse 10, place de la Mairie 19160 Neuvic Ville Neuvic lieuville Arboretum du château de Neuvic d'Ussel Neuvic