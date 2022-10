Visite guidée de l’Arboretum du Perche Rémalard en Perche Rémalard en Perche Catégories d’évènement: Orne

Rémalard-en-Perche

Visite guidée de l’Arboretum du Perche Rémalard en Perche, 22 octobre 2022, Rémalard en Perche. Visite guidée de l’Arboretum du Perche

22 Rue Marcel Louvel Rémalard Rémalard en Perche Orne Rémalard 22 Rue Marcel Louvel

2022-10-22 10:30:00 – 2022-10-22

Rémalard 22 Rue Marcel Louvel

Rémalard en Perche

Orne Les visites ont repris à l’arboretum de Boiscorde, à Rémalard-en-Perche. Le site offre aux regards ses flamboyantes couleurs d’automne sur les 15 hectares d’un domaine vallonné peuplé d’arbres rares : chênes, érables, sorbiers, venus d’Amérique du Nord et du Sud, et d’Asie. Renseignements et inscription obligatoire à l’Office de Tourisme Coeur du Perche à Rémalard en Perche Tél. 02 33 73 71 94 ou tourisme@coeurduperche.fr Entrée 5€, gratuit pour les moins de 18 ans. Les visites ont repris à l’arboretum de Boiscorde, à Rémalard-en-Perche. Le site offre aux regards ses flamboyantes couleurs d’automne sur les 15 hectares d’un domaine vallonné peuplé d’arbres rares : chênes, érables, sorbiers, venus d’Amérique du… tourisme@coeurduperche.fr +33 2 33 73 71 94 Rémalard 22 Rue Marcel Louvel Rémalard en Perche

dernière mise à jour : 2022-10-17 par

Détails Catégories d’évènement: Orne, Rémalard-en-Perche Autres Lieu Rémalard en Perche Adresse Rémalard en Perche Orne Rémalard 22 Rue Marcel Louvel Ville Rémalard en Perche lieuville Rémalard 22 Rue Marcel Louvel Rémalard en Perche Departement Orne

Rémalard en Perche Rémalard en Perche Orne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/remalard-en-perche/

Visite guidée de l’Arboretum du Perche Rémalard en Perche 2022-10-22 was last modified: by Visite guidée de l’Arboretum du Perche Rémalard en Perche Rémalard en Perche 22 octobre 2022 22 Rue Marcel Louvel Rémalard Rémalard en Perche Orne Orne Rémalard en Perche

Rémalard en Perche Orne