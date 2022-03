Visite guidée de l’arboretum d’Harcourt Arboretum d’Harcourt Harcourt Catégories d’évènement: Eure

Arboretum d’Harcourt, le dimanche 5 juin à 10:00 Visite gratuite sur inscription conseillée (nombre de places limité)

Découvrez l’arboretum d’Harcourt depuis les premières acclimatations réalisées au début du 19ème siècle jusqu’aux dernières plantations en lien avec le projet REINFORCE Arboretum d’Harcourt 13 rue du château, 27800 Harcourt Harcourt Eure

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-06-05T10:00:00 2022-06-05T11:30:00

