Visite guidée de l’arboretum Arboretum de la Sédelle Crozant Catégories d’évènement: Creuse

Crozant

Visite guidée de l’arboretum Arboretum de la Sédelle, 5 juin 2022, Crozant. Visite guidée de l’arboretum

Arboretum de la Sédelle, le dimanche 5 juin à 15:00 6€ en visite libre ou en visite guidée (tarif exceptionnel pour Rendez-vous aux jardins), gratuit pour les enfants.

Visite guidée avec le créateur/propriétaire qui partage ses 30 ans de savoir-faire. Arboretum de la Sédelle 2 Villejoint, 23160 Crozant, Creuse, Nouvelle-Aquitaine Crozant Creuse

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-06-05T15:00:00 2022-06-05T17:00:00

Détails Catégories d’évènement: Creuse, Crozant Autres Lieu Arboretum de la Sédelle Adresse 2 Villejoint, 23160 Crozant, Creuse, Nouvelle-Aquitaine Ville Crozant lieuville Arboretum de la Sédelle Crozant Departement Creuse

Arboretum de la Sédelle Crozant Creuse https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/crozant/

Visite guidée de l’arboretum Arboretum de la Sédelle 2022-06-05 was last modified: by Visite guidée de l’arboretum Arboretum de la Sédelle Arboretum de la Sédelle 5 juin 2022 Arboretum de la Sédelle Crozant Crozant

Crozant Creuse