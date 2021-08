Lannion Lannion Côtes-d'Armor, Lannion Visite guidée de Lannion – Rive gauche Lannion Lannion Catégories d’évènement: Côtes-d'Armor

Lannion

Visite guidée de Lannion – Rive gauche Lannion, 27 août 2021, Lannion. Visite guidée de Lannion – Rive gauche 2021-08-27 – 2021-08-27 Office de Tourisme 2 quai d’Aiguillon

Lannion Côtes d’Armor Promenade le long du Léguer, avec un récit de l’histoire de ce site dont celle de l’ancien monastère Sainte-Anne et de sa communauté de religieuses.

