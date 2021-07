Vialas Site du bocard Lozère, Vialas Visite guidée de l’ancienne usine d’argent Site du bocard Vialas Catégories d’évènement: Lozère

Accueil sur le site du Bocard par les bénévoles de l’association “Le filon des Anciens” : venez découvrir l’étonnante histoire de la mine d’argent oubliée et participer à son réveil ! Visites guidées à l’intérieur de l’ancienne fonderie (fermée au public sauf visites guidées), découverte du chantier de fouilles archéologiques. Départ des dernières visites à 17h.

Départ des dernières visites à 17h

Visite guidée de l'ancienne fonderie et des fouilles archéologiques. Site du bocard La planche, 48220 Vialas

2021-09-18T10:00:00 2021-09-18T18:00:00

