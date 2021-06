Saint-Jean-de-Linières Gare du Petit Anjou Maine-et-Loire, Saint-Jean-de-Linières Visite guidée de l’ancienne Gare du Petit Anjou à Saint Jean de Linières et voyage en train Gare du Petit Anjou Saint-Jean-de-Linières Catégories d’évènement: Maine-et-Loire

[[http://www.petit-anjou.fr](http://www.petit-anjou.fr)](http://www.petit-anjou.fr) Gare du site historique de Saint Jean de Linières. Les commentaires éclairées de nos guides bénévoles de l’asssociation vous retracerons la vie de ce tortillard des années 1900. Vous voyagerez à bord de nos voitures neuves de 1 ère et 2 ème classe reconstruites à l’identique par une bande de passionnés. Le sifflet du chef de gare rappellera des souvenirs et notre plus ancien membre racontera des évènements et chantera des chansons de l’époque. Pour finir la visite de nos ateliers vous fera découvrir la reconstruction en-cours de l’autorail De Dion Bouton de 1925 qui circulait à Angers Notre site internet [www.petit-anjou.fr](http://www.petit-anjou.fr)

Demi tarif à 4 euros l’entrée Départ toutes les 20 mn

Visite guidée du site historique de la Gare du train du Petit Anjou par les membres de l’Association et voyage en train dans les wagons d’époques reconstruits à l’identique Gare du Petit Anjou 9 route de Bouchemaine 49070 Saint Jean de Linières Saint-Jean-de-Linières Maine-et-Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T10:00:00 2021-09-18T18:00:00;2021-09-19T10:00:00 2021-09-19T18:00:00

