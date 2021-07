Paris Maison des Pratiques Artistiques Amateurs / Broussais Paris Visite guidée de l’ancienne chaufferie de l’hôpital Broussais, aujourd’hui MPAA/Broussais Maison des Pratiques Artistiques Amateurs / Broussais Paris Catégorie d’évènement: Paris

La MPAA/Broussais, ouverte en 2014, offre de vastes espaces, aussi bien intérieurs qu’extérieurs, propices aux grands rassemblements et aux performances artistiques. Elle accueille des répétitions, mais aussi offre une programmation d’ateliers, expositions, spectacles et propose des rendez-vous réguliers pour pratiquer ensemble. Au-delà de cette activité foisonnante, quelle histoire se cacher derrière ce grand bâtiment ? Tout de briques rouges, ce bâtiment en brique déploie vers le ciel sa grande cheminée … car il a été une chaufferie ! Celle de l’hôpital Broussais, construit à la fin du XIXe siècle. **Un hôpital provisoire… qui dure** Suite à l’épidémie de typhoïde sévissant en 1882, l’Assistance Publique décide de construire un nouvel hôpital destiné aux malades. Le site choisi est le sentier des Mariniers sur la plaine de Vanves. L’hôpital est construit en un temps record entre août et octobre 1883. L’épidémie de typhoïde terminée, l’hôpital reste vide jusqu’en 1886. Il prend le nom d’hôpital Broussais, honorant François-Joseph Broussais, professeur de pathologie. Cet établissement, provisoire à l’origine, va accueillir pendant près de 50 ans des services de médecine et de chirurgie. Il sera également affecté aux cholériques pendant les épidémies de choléra. Pour les Journées européennes du patrimoine, la MPAA s’associe avec L’association Paris Historique pour vous raconter l’histoire de cette ancienne chaufferie ! Des visites seront organisées toutes les 30 minutes. Ponctuées de performances artistiques le samedi 18 septembre ! [[https://www.youtube.com/watch?v=bgdqExuplS8](https://www.youtube.com/watch?v=bgdqExuplS8)](https://www.youtube.com/watch?v=bgdqExuplS8)

La visite est gratuite sur inscription – 10 personnes par groupe

Maison des Pratiques Artistiques Amateurs / Broussais 100 rue Didot 75014 Paris

