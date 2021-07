Visite guidée de l’ancienne abbaye de Niedermunster Saint-Nabor, 29 juillet 2021-29 juillet 2021, Saint-Nabor.

Visite guidée de l’ancienne abbaye de Niedermunster 2021-07-29 – 2021-07-29

Saint-Nabor Bas-Rhin Saint-Nabor

Accompagnés de Quentin, l’Abbaye de Niedermunster n’aura plus de secret pour vous ! Pendant plus de 800 ans, ce vallon silencieux où l’abbaye se situe, a été un lieu de vie où des femmes et des hommes ont laissé leur empreinte.

Sur inscription à l’Office de tourisme

Payant pour les groupes

Entre histoire et légendes, l’abbaye de Niedermunster n’aura plus de secret pour vous.

+33 3 88 50 75 38

