VISITE GUIDÉE DE L'ANCIENNE ABBAYE D'ANIANE
23 mars 2022
Aniane, Hérault
5 EUR

Découvrez l'ancienne abbaye d'Aniane, un site au passé riche et mouvementé aujourd'hui en cours de réhabilitation. La visite permet de comprendre l'évolution du lieu à travers les siècles, de sa fondation au VIIIème siècle par Saint-Benoît d'Aniane jusqu'à sa transformation en maison centrale puis en colonie pénitentiaire. Cet espace aux multiples facettes est exceptionnellement ouvert lors de visites patrimoniales, une occasion unique d'entrevoir son histoire.

