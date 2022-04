Visite guidée de l’ancienne abbaye bénédictine Royale Valognes, 17 avril 2022, Valognes.

Visite guidée de l’ancienne abbaye bénédictine Royale Valognes

2022-04-17 – 2022-04-17

Valognes Manche

La communauté des bénédictines de Valognes fut initialement fondée à Cherbourg, en 1623, avec le soutien des seigneurs de Tourlaville. En 1626, la peste oblige les sœurs, dirigées par l’abbesse Charlotte de la Vigne, à fuir de la ville pour se réfugier à Tamerville, puis à Emondeville et enfin à Valognes. La congrégation trouve dans la petite capitale aristocratique du Cotentin un accueil enthousiaste et bénéficie de nombreuses donations.

Elle y obtient en 1629 un terrain important qui servira d’assise aux nouveaux bâtiments conventuels. La construction de l’église, entreprise en 1635, est achevée en 1648. La communauté qui comptait environ 80 moniales, et s’était donné pour mission de « pourvoir à la bonne éducation des demoiselles » et de donner asile aux orphelins, obtint du roi Louis XIII son érection en abbaye royale.

Sa façade s’agrémente d’un surprenant portail baroque, orné de deux ordres superposés à pilastres et agrémenté d’une impressionnante profusion de bossages. Le logis de l’abbesse est un bel édifice, régulièrement ordonnancé par des chaînes harpées et de longs bandeaux horizontaux. Les autres bâtiments conventuels s’organisent autour d’un cloître à galerie d’arcades. Confisquée à la Révolution, l’ancienne abbaye bénédictine abrite depuis 1810 l’hôpital de Valognes.

