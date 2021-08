Arnac-la-Poste Relais de poste de Montmagner ARNAC LA POSTE, Haute-Vienne Visite guidée de l’ancien Relais de Poste de Montmagner Relais de poste de Montmagner Arnac-la-Poste Catégories d’évènement: ARNAC LA POSTE

Haute-Vienne

Visite guidée de l’ancien Relais de Poste de Montmagner Relais de poste de Montmagner, 18 septembre 2021, Arnac-la-Poste. Visite guidée de l’ancien Relais de Poste de Montmagner

le samedi 18 septembre à Relais de poste de Montmagner

### Une plongée dans l’histoire de la route royale (ou chemin de la Poste) de Paris à Toulouse en passant par le territoire d’Arnac-La-Poste. La visite commentée vous fera découvrir de ce relais de poste dont la tourelle d’escalier, datant du XIVe siècle, a été inscrite au titre des Monuments historique le1er juin 1973.

Gratuit. Départ toutes les heures. Jauge : groupe de 10 personnes.

Une plongée dans l’histoire de la route royale (ou chemin de la Poste) de Paris à Toulouse en passant par le territoire d’Arnac-La-Poste. Relais de poste de Montmagner Montmagner, 87160 Arnac-la-Poste Arnac-la-Poste Haute-Vienne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T10:00:00 2021-09-18T11:00:00;2021-09-18T11:00:00 2021-09-18T12:00:00;2021-09-18T14:00:00 2021-09-18T15:00:00;2021-09-18T15:00:00 2021-09-18T16:00:00;2021-09-18T16:00:00 2021-09-18T17:00:00;2021-09-18T17:00:00 2021-09-18T18:00:00

Détails Catégories d’évènement: ARNAC LA POSTE, Haute-Vienne Autres Lieu Relais de poste de Montmagner Adresse Montmagner, 87160 Arnac-la-Poste Ville Arnac-la-Poste lieuville Relais de poste de Montmagner Arnac-la-Poste