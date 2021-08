Rennes Ancien poste d'aiguillage de la gare de Rennes Ille-et-Vilaine, Rennes Visite guidée de l’Ancien poste d’aiguillage de Rennes Central Ancien poste d’aiguillage de la gare de Rennes Rennes Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine

L’ancien poste d’aiguillage de Rennes Central, inscrit au titre des Monuments Historiques, ouvre pour la première fois ses portes à l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine. Vous découvrirez le rôle et le fonctionnement d’un ancien poste d’aiguillage de la SNCF, visiterez ses locaux techniques, véritable conservatoire de technologies des années 1940. La visite guidée dure 50 minutes environ. _Le rendez-vous se fait à l’angle de l’immeuble AG2R La Mondiale, 24 Boulevard de Beaumont. Le guide viendra vous chercher. Attention, le bâtiment s’élève sur 3 niveaux et ne dispose pas d’ascenseur. L’Inscription préalable est obligatoire sur la plateforme SNCF adhoc, JEP SNCF._

Le rendez-vous se fait à l’angle de l’immeuble AG2R La Mondiale, 24 Boulevard de Beaumont. / Inscription préalable obligatoire sur la plateforme JEP SNCF.

Venez découvrir l’ancien poste d’aiguillage de Rennes Central, mis en service en 1941 et désaffecté en 2018, par le biais d’une visite guidée de 50 à 60 minutes. Ancien poste d’aiguillage de la gare de Rennes Gare de Rennes Rennes Quartiers Centre Ille-et-Vilaine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T10:00:00 2021-09-18T12:00:00;2021-09-18T14:00:00 2021-09-18T17:00:00;2021-09-19T10:00:00 2021-09-19T12:00:00;2021-09-19T14:00:00 2021-09-19T17:00:00

