**Eglise Saint-Pierre:** Portail Roman templier situé à l’intérieur de l’église. **Arrout :** ancien site templier, village de l’ardoise situé sur le chemin du Piémont Pyrénéen du Pèlerinage de Compostelle. **Accès:** A partir de ST Girons prendre la direction Castillon en Couserans, passer Moulis, Engomer, Alas et tourner à droite au carrefour Arrout Cescau, prendre la D404 qui monte au village. Voûte ornée de têtes présumées de templiers. Église 09800 Arrout Arrout Ariège

