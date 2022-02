Visite guidée de l’ancien Hospice Gantois Hermitage Gantois Lille Catégories d’évènement: Lille

Une **visite guidée** **historique de l’ancien Hospice Gantois**, véritable fleuron du patrimoine hospitalier lillois des XV-XVIIe siècles, est organisée par des guides bénévoles de l’Association du Musée Hospitalier Régional de Lille pour les individuels le **mardi à 14h30** (selon un calendrier). [**Réservation en ligne obligatoire**](https://visite-hermitagegantoislille.eventbrite.fr/) [https://visite-hermitagegantoislille.eventbrite.fr/](https://visite-hermitagegantoislille.eventbrite.fr/) Merci de nous prévenir en cas d’annulation car les places sont limitées. **Rappel historique** Bourgeois et échevin de Lille, Jean de Le Cambe dit Gantois fit édifier en 1460 un hôpital placé sous la protection de Saint Jean-Baptiste pour soigner treize malades âgés d’au moins soixante ans. En 1995, l’activité d’accueil des personnes âgées défavorisées cessa définitivement. L’Hospice Gantois est devenu un hôtel haut de gamme en 2003. Il conserve un lieu de mémoire animé par l’Association du Musée Hospitalier Régional de Lille.

